Avanti un altro, Paolo Bonolis chiede scusa ai telespettatori: puntata "a luci rosse", "mi dispiace"

Nel preserale di Canale 5 ieri sera 22 marzo è andato in onda Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis e dal maestro Luca Laurenti. La puntata è stata molto frizzante anche se poi ha virato sull'"osè" per via di alcuni concorrenti simpatici ma "spinti": un attore a luci rosse che ha fatto un film intitolato ‘A letto con zia’ e una signora con un albero con foglie di forma fallica. Tanto che prima di affrontare l’ultimo gioco, Paolo Bonolis è stato costretto a scusarsi con i telespettatori: “Cerco sempre di fare in modo che tutto passi in allegria, però, dopo Carlo Magno e Carlo Bevo, il porno-attore, la signora, io mi sento in dovere di chiedere scusa ai telespettatori”, ha detto il conduttore.

Poi, dopo la tentata scalata del campione al montepremi finale, Paolo Bonolis ha salutato il pubblico come sempre in compagnia del valletto di Avanti un altro. Il signore, munito di un casco trasparente per via della pandemia da Coronavirus, nell’annunciare il TG5 ha avuto un improvviso colpo di tosse. E Paolo Bonolis non ha perso l'occasione per una ultima battuta: “Sta morendo? Faccia veloce, che se muore in trasmissione è un problema”.

Nel programma Avanti un altro è entrata da poco Carmen Di Pietro. Abituata a deliziare i followers sui social con la recita delle poesie a suo modo (ovvero con il punto di domanda alla fine di ogni verso), ha recitato insieme al concorrente di turno San Martino. Paolo Bonolis al termine della breve esibizione si è chiesto giustamente: “Ma perché lo domanda?”. Ma sisa che Carme Di Pietro è così, naif.

