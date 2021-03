Uomini e Donne, "sintomi preoccupanti": il caso-Covid che sconvolge il programma

23 marzo 2021 a

a

a

Nello studio di Uomini e Donne sono passate così tante persone nel corso degli anni che è impossibile che qualcuna di loro non abbia avuto a che fare con il coronavirus in questi tempi cupi. Uno degli ultimi casi riguarda Salvatore Di Carlo, il marito di Teresa Cilia, che è stata tronista di Maria De Filippi particolarmente apprezzata e amata dai telespettatori di Canale 5. La donna ha svelato su Instagram di essere molto preoccupata per lo stato di salute del suo compagno.

Amici 2021, Belen Rodriguez furiosa per la battuta a Stefano De Martino. Come massacra Pio e Amedeo | Guarda

“Ha sintomi preoccupanti, purtroppo ha una brutta tosse”, ha dichiarato la Cilia su Di Carlo, che quindi non ha avuto la fortuna di essere asintomatico nonostante la giovane età. Si spera però che la lotta col Covid possa essere una passeggiata in confronto all’operazione che ha dovuto subire l’ex tronista di Uomini e Donne, che alcune settimane fa si è sottoposta a un intervento al cuore, che è andato per il meglio. “Spero che i sintomi di mio marito rimangano tali e non diventino più gravi di quelli che già sono”, ha confidato la Cilia ai suoi fan.

"Ah, non è tuo? È che Belen...". Imbarazzo totale, cosa scappa detto al duo comico: De Martino spiazzato, la De Filippi costretta a intervenire

I quali ovviamente hanno provato a rincuorarla e a rassicurarla: di certo Salvatore non se la sta passando benissimo, però bisogna stringere i denti. Intanto i due possono farsi forza con migliaia di messaggi che sono arrivati tramite i social, dove tante persone stanno facendo gli auguri di pronta guarigione a Di Carlo. Tra l’altro Teresa dovrà fare il tampone per capire se è stata contagiata a sua volta: in ogni caso ha assicurato tutti che pubblicherà aggiornamenti su questa vicenda.

"Non si può". Maria De Filippi scappa, gli ospiti costretti a fermarla: in studio la più terrificante delle paure. Ed è subito panico generale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.