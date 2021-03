Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti aggredito da spacciatori africani a Reggio Emilia: "Guardate, anche le donne sono violente"

23 marzo 2021 a

a

a

“Insulti, minacce e una violenta sassaiola: è questa l’accoglienza che gli abitati abusivi della fabbrica abbandonata delle Reggiane di Reggio Emilia hanno riservato domenica 21 marzo a Vittorio Brumotti”. Con tale incipit Striscia la Notizia ha introdotto il servizio che mostra l’ennesima brutale aggressione ai danni dell’inviato e della sua troupe, messa in atto prevalentemente da migranti e senza fissa dimora. La missione di liberare le piazze d’Italia dallo spaccio continua imperterrita, nonostante le aggressioni si stiano puntualmente ripetendo in ogni angolo d’Italia.

"Possibile?". Giorgia Meloni, roba mai vista in questo servizio di Striscia: spaccio e guerriglia urbana, Brumotti rischia sempre di più

Segno che Brumotti sta facendo bene il suo lavoro, dato che non appena si avvicina a una piazza di spaccio viene bersagliato da insulti e spesso si scade anche nella violenza fisica. Stavolta l’inviato del tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci stava registrando un servizio sugli spacciatori presenti alle ex Officine Meccaniche Reggiane: si è trovano di fronte a una situazione particolarmente scioccante, ovvero a una cittadella in cui regnano degrado e microcriminalità.

"La put***a di tua madre". L'inviato di Striscia entra alla festa clandestina del negazionista: finisce in disgrazia | Video

Non solo spacciatori, in quel luogo vivono centinaia di persone in estrema indigenza e in condizioni sanitarie pericolose. Stasera, martedì 23 marzo, verrà mandato in onda il servizio completo su Canale 5: l’aggressione subita a Reggio Emilia fa il paio con quella recente di Ferrara, dove l’accoglienza non era stata affatto delle migliori. A Brumotti è già arrivata la solidarietà di Giorgia Meloni: “Possibile si debba rischiare tanto per denunciare certe zone franche? Forza Vittorio, non mollare”.

"Juventini storditi". Striscia la notizia, il "video esclusivo" prima del Benevento: tutta colpa di Pirlo? | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.