I soliti ignoti, Amadeus di sasso. "Mamma, dillo". Secondi di silenzio raggelante in studio: mai accaduto prima

24 marzo 2021 a

a

a

Un gesto inaspettato ha sorpreso tutti a I soliti Ignoti, il quiz serale condotto da Amadeus su Rai 1. Nella puntata andata in onda domenica 21 marzo, il figlio di una concorrente è dovuto intervenire in diretta, lasciando tutti a bocca aperta, Amadeus compreso. L'ospite detective era il comico e conduttore radiofonico Giovanni Vernia, che - come tutti i partecipanti vip del programma - ha giocato per beneficenza, in particolare per destinare il montepremi alla Fondazione Italiana per l'Autismo.

"In Rai avevano paura, poi Lucio Presta..." Matilda De Angelis, il retroscena su Sanremo: la confessione a Mara Venier

Il comico ed ex volto di Tale e Quale Show è riuscito ad arrivare alla fase finale del gioco con una cifra più che dignitosa, 29.600 euro. Il parente "misterioso" da indovinare era la 69enne Bruna, mamma di uno dei concorrenti. La scelta di Vernia è ricaduta sull'ignoto numero otto. Alla fine, infatti, erano rimasti solo i numeri due e otto. Dopo la decisione del detective, è partito il classico jingle con l'inquadratura dei due ignoti e del parente misterioso. Ma al termine della musica, la signora Bruna non ha detto nulla. Non ha né confermato né smentito di essere la parente misteriosa.

"Non ci credo": Amadeus sconcertato a I soliti ignoti, ecco cosa ha fatto il concorrente

Sono passati così alcuni secondi di insolito silenzio, che hanno lasciato sia Amadeus che Vernia senza parole. Poi però è intervenuto il figlio della donna. L'ignoto otto si è girato verso Bruna e le ha detto: "Mamma dillo". A quel punto, la signora ha confermato: "Sì è mio figlio". Sono partiti, così, grandi festeggiamenti in studio, dopo gli attimi di incredulità iniziale.

"Non mi piace quella roba", "lo confermi?". Piero Pelù sfotte Amadeus, il conduttore di sasso: assurdo su Rai 1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.