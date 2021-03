Ilary Blasi? Roba privatissima: "Non voleva, ecco come la ha convinta". Così, Francesco Totti...

24 marzo 2021 a

a

a

Ilary Blasi e Francesco Totti sono sulla cresta dell’onda dal punto di vista televisivo. La prima è impegnata nella conduzione dell’Isola dei Famosi, che è partita con un ottimo riscontro dal punto di vista degli ascolti nonostante non sia affatto semplice portare avanti un reality che va in onda su Canale 5 con un doppio appuntamento settimanale. Il secondo invece è appena approdato sul piccolo schermo grazie alla fiction “Speravo de morì prima”, in cui il ruolo del capitano viene interpretato da Pietro Castellitto.

Ilary Blasi nella vasca da bagno dopo la diretta dell'Isola dei famosi. La foto che manda in tilt Totti | Guarda

Invece ad occuparsi di interpretare la Blasi è Greta Scarano, che ha svelato un retroscena nel corso di un’intervista al settimanale Chi: “All’inizio Ilary non era tanto convinta della relazione con Totti. Non voleva ritrovarsi nella gabbia di un cliché, diventare la ragazza di un calciatore”. E invece la Blasi è riuscita ad affermarsi in qualità di una delle conduttrici di punta dei programmi di Mediaset, in particolare quelli rivolti a un pubblico giovane: in tale target Ilary è amatissima.

"Inc***to?". Akash Kumar e le donne, si mette male. Altre chat private: un caso scabroso (e rovinoso), l'ultima farsa all'Isola

“Lei si è costruita la propria strada, per essere indipendente da qualsiasi uomo”, ha affermato l’attrice che l’ha studiata a fondo per “tradurla” sul piccolo schermo. Tra l’altro la Scarano è rimasta colpita da come la Blasi gestisce la famiglia: “È una madre molto presente, molto severa, perché vuole che i figli crescano con la testa sulle spalle”.

"Ci ha provato con me a telecamere spente". Taylor Mega, avances spintissime: scandalo piccante, la conduttrice Mediaset che la porta in tribunale | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.