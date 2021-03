Isola dei Famosi, Ilary Blasi presa in giro: "Quei due naufraghi sono della stessa agenzia", votazioni truccate?

26 marzo 2021 a

Che succede all’Isola dei Famosi tra Gilles Rocca e Miryea Stabile? Se lo chiedono in molti tra i telespettatori del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi: nella puntata di ieri sera, giovedì 25 marzo, ci si aspettava che Miryea nominasse Gilles, avendo manifestato la propria delusione per il modo antipatico in cui era stata trattata dal compagno di avventura. E invece ha nominato un altro naufrago, spiazzando tutti. Come mai ha preso questa decisione inaspettata? Una spiegazione potrebbe risiedere nel retroscena svelato dopo la puntata, quando è arrivata una segnalazione secondo cui Rocca e Stabile fanno parte della stessa agenzia.

“Sapete perché Miryea non ha votato Gilles? Perché mi sa, e mi sa molto bene, che provengono dalla stessa agenzia - ha scritto Deianira Marzano nelle sue storie di Instagram - solo che uno dei due l’ha levata ‘giustamente’ dalle info sui social. Furbacchioni!”. Staranno davvero così le cose? Alla luce di questa segnalazione appare ancora più assurdo che Gilles durante la puntata abbia addirittura “fatto finta” di non conoscere il nome di Miryea, quando invece sarebbero legati alla stessa agenzia.

“Ovvio che ha fatto finta - ha rincarato la dose l’influencer - È stato super scorretto nei confronti del pubblico e dei programma”. Le cose staranno davvero così? Chissà se la Blasi farà chiarezza lunedì prossimo su questo caso scottante. Intanto la Marzano non ha nascosto di fare il tifo per l’eliminazione di Rocca: “Deve uscire. Non mi piacciono i suoi modi di fare. Risponde male, è scostumato”.

