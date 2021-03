Isola dei Famosi, edizione infinita? "Quanto sarà lunga": Tommaso Zorzi si fa scappare l'info nascosta da Mediaset

26 marzo 2021 a

“Per ora il 2 giugno, però…”. Tommaso Zorzi si è fatto sfuggire qualche parola di troppo sull’Isola dei Famosi. Durante una diretta con Sorrisi e Canzoni Tv, il vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip ha svelato la data finale del reality, che non è ancora stata resa nota da Mediaset: segno che in realtà non è una cosa certa, potrebbe finire dopo come prima, però intanto Zorzi ha offerto un’indicazione importante.

“Sono contento - ha dichiarato prima dello spoiler - adesso non è che ho il freno a mano tirato, ma sai sarà una stagione molto lunga dell’Isola, perché finirà il 2 giugno. Per ora, finirà il 2 giugno, ma per esperienza i reality possono sempre allungarsi. All’inizio volevo un po’ dosarmi perché all’inizio le dinamiche di un reality sono sempre un po’ scarse, meno intense rispetto ad uno svolgimento. Sto capendo come si innescheranno certe dinamiche, quindi per ora è giusto non fare troppo rumore”.

Anche se Zorzi il “rumore” lo fa già da sé, considerando quanto è popolare in questo momento sui social e anche in tv, dove è stato ospite anche del Maurizio Costanzo Show con ascolti eccellenti. Tra l’altro Tommaso avrà anche un programma tutto suo dedicato all’Isola dei Famosi. Si chiamerà Isola Off, andrà in onda il mercoledì ma non si sa ancora da quale data: “Il mercoledì l’ho scelto io perché andava in onda il Late Show e quindi voglio tappare un buco Chew ho lasciato. Ci stiamo lavorando, la prima puntata potrebbe essere già fra due settimane”.

