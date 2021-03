Tommaso Zorzi, il crollo da Maurizio Costanzo: "Invidio la sua fidanzata", un tormento senza fine

25 marzo 2021 a

E Tommaso Zorzi corona un sogno: il Maurizio Costanzo Show. Il vincitore del Grande Fratello vip si racconta nel salotto più ambito della tv italiana. “Non lo volevo nominare…Francesco è stato il mio grande amore…Mi sono dichiarato e ho messo da parte il mio orgoglio…Ammetto che provo una sana invidia per la sua fidanzata…”, dice a Costanzo riferendosi ad Oppini jr. Poi parla di sua madre, Alba Parietti. E dice: “Mi chiama 5-6 volte al giorno…C’è una forte sinergia tra di noi…Lei mi dà tanti consigli per muovermi al meglio in questo mondo…”.

Zorzi sta conquistando tutti. Dopo il Gf vip la promozione con quella poltrona da opinionista a L’Isola dei famosi. Ma Zorzi riesce a incassare anche l’endorsment di Katia Ricciarelli: “Ha una grande intelligenza…E’ un parac*lo…M’ispira tanta tenerezza…”.

E Zorzi, a Roma per la registrazione del Maurizio Costanzo show, avrà incontrato Garko? Mistero. I due avevano scambiato un po’ di messaggi. Nulla di più. Poi l’incontro e le fotografie del settimanale Chi. Tutto lascia l’amaro in bocca a Gian Maria Sainato, che aveva raccontato di aver ricevuto da Garko (ma è tutto da provare) un invito. Verità o finzione?

