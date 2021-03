Striscia la Notizia, il regalo di Draghi alla Rai: "Quanti milioni per il canone", sconto sulla pelle degli italiani

26 marzo 2021 a

Pinuccio continua a picchiar duro con la sua rubrica “Rai Scoglio 24” che non piace per nulla ai vertici di viale Mazzini. L’inviato di Striscia la Notizia - il tg satirico di Antonio Ricci in onda tutte le sere su Canale 5 - stavolta si è occupato di una notizia che è passata un po’ in sordina in questi giorni. Nel nuovo decreto Sostegni è infatti stato deciso che gli esercenti potranno avvalersi di uno sconto del 30 per cento sul canone Rai.

All’apparenza sembra tutto bellissimo, ma non lo è affatto e il perché è presto spiegato: questa detrazione non riguarda lo scorso anno, in cui praticamente non si è lavorato, e in più anche il 70 per cento rimanente rappresenta comunque una cifra considerevole allo stato attuale delle cose. Tra l’altro Pinuccio ha scoperto anche chi è che risarcirà la Rai per questo “sconto”: ovviamente lo Stato, che si impegna a versare fino a 25 milioni.

“Dovremmo essere contenti? Assolutamente no - ha dichiarato a Striscia l’avvocato Emanuela Toscano, dello sportello dei diritti - non si comprende in base a che criterio e proporzione viene stabilito il 30% sul 2021, considerato che le restrizioni proseguiranno e non sarà possibile aprire e lavorare per determinate attività. Ci sono albergatori che pagano anche 6-7mila euro l’anno di canone, è impossibile pagare quella cifra in un momento di difficoltà come questo. Vorremmo tentare di ottenere la sospensione del canone per loro perché il turismo non c’è e molti hotel sono chiusi, non ha senso pagare comunque il 70 per cento del canone”.

