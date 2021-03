Verissimo, Silvia Toffanin e l'incrocio che sconvolge Mediaset: "C'entra Diletta Leotta", chi arriva in studio

26 marzo 2021 a

a

a

Silvia Toffanin tornerà in onda con Verissimo sabato 27 marzo: stavolta però con un piccolo cambio di orario, dato che la trasmissione verrà anticipata di 30 minuti non essendoci più ovviamente il pomeridiano di Amici, dato che la scorsa settimana è iniziato il serale. Tra l’altro nel palinsesto Mediaset del sabato non risulta esserci neanche DayDreamer - Le ali del sogno, ovvero la soap turca che vede protagonista Can Yaman.

"Prima volta in assoluto". Dalla Camera dei deputati a Verissimo, colpaccio-Toffanin, ecco chi si porta in studio

Curioso l’incrocio con Daniele Scardina, che sarà ospite nel salotto della Toffanin. I due hanno in comune Diletta Leotta, dato che il pugile ha avuto una relazione molto importante con lei, mentre l’attore turco è attualmente il suo compagno. Su questa nuova coppia il gossip è impazzito da mesi, c’è chi parla di convivenza e chi addirittura di matrimonio, con i due che sarebbero molto innamorati dopo il più classico dei colpi di fulmine.

La prima volta, un anno dopo: brividi per Michelle Hunziker, il faccia a faccia in studio dalla Toffanin

Chissà che cosa ne pensa di tutta questa storia Scardina, che probabilmente parlerà anche della sua vita privata e quindi del passato con la Leotta nel corso dell’intervista con la Toffanin. C’è grande curiosità a riguardo, ma sicuramente non mancherà una parte incentrata sulla boxe, visto che Scardina ha recentemente conquistato il titolo di Supermedi dell’Unione Europea. La passione per questo sport gli è stata trasmessa dallo zio, e in parte gli è stata utile anche a Ballando con le stelle, dove si è classificato al quarto posto stupendo molte persone.

Silvia Toffanin sgrana gli occhi. "Io te la...". Prego? Ilary Blasi fuori controllo, battuta spintissima a Verissimo | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.