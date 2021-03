Uomini e Donne, Gemma Galgani umiliata: "Eri l'amante di...", Tina Cipollari fa nome e cognome

26 marzo 2021 a

a

a

Uomini e Donne è andato in onda oggi, venerdì 26 marzo, con l’ultima puntata settimanale. All’inizio della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi non poteva mancare il più classico degli scontri tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Quest’ultima ha acceso la miccia all’improvviso, dopo aver visto un video in cui la dama torinese si sfogava sulla sua vita sentimentale e amorosa. L’opinionista anziché empatizzare è andata in escandescenza: “Ogni tua sconfitta ha un nome e cognome, il tuo! Da giovane hai comunque fatto l’amante e ti sei divertita”.

"Dovrebbe smettere di mangiare merendine": Gemma Galgani critica Tina Cipollari

Parole che hanno fatto calare il gelo nello studio di Uomini e Donne. La Cipollari non si è fermata qui, aggiungendo subito il carico: “Hai dichiarato sui giornali che sei stata l’amante di Walter Chiari…”. A questo punto è intervenuta la De Filippi che, dopo lo stupore iniziale per le affermazioni di Tina, stavolta ha preso le parti di Gemma: “Ma che dici? Non dire stupidaggini”. Ovviamente la Cipollari non si è arresa e ha fatto riferimento a un’intervista al settimanale Di Più che la dama torinese avrebbe rilasciato anni fa, facendo proprio il nome di Walter Chiari.

"Il sesso alla sua età...". Tina Cipollari, la più brutale delle rivelazioni intime su Gemma Galgani: ko tecnico

La Galgani ha bollato tutto come una fake news, anche se ha ammesso di aver rilasciato quella intervista, ma senza mai dire di aver avuto un flirt con Chiari: “Io ho detto solo che tra noi c’è stata un’intesa professionale”. In ogni caso la De Filippi e la sua redazione indagheranno su questa vicenda emersa in puntata.

Gemma Galgani piange in studio, voci dal set di Uomini e donne: a 71 anni l'ultima atroce umiliazione. Anche la De Filippi è senza parole

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.