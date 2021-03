Andrea Scanzi, la soffiata di Dagospia su Cartabianca: "Impresentabile, il suo contratto con la Rai sarebbe sospeso"

26 marzo 2021 a

a

a

Un colpo di scena sul caso Scanzi. Stando a quanto rivelato da Dagospia "sarebbe stato sospeso il contratto Rai". Nel dettaglio il sito di Roberto d'Agostino scrive: "Voci fuggite dalla Commissione di Vigilanza Rai: sarebbe stato sospeso il contratto di Andrea Scanzi con il programma della Berlinguer". Poi la lecita domanda: "Dopo la Rai che farà La7 di Cairo: Lilli Gruber continuerà a ospitare l'impresentabile?".

Roba da matti: l'ospitata a mister vaccino Andrea Scanzi? Bianca Berlinguer denunciata: un grosso caso in Rai

Una notizia che se fosse vera farebbe sicuramente saltare di gioia Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della commissione di vigilanza Rai al Giornale: "Credo che la vicenda meriti chiarimenti ufficiali dalle istituzioni competenti, visto che il tema vaccini rappresenta una questione cruciale per tutti in questo momento. In attesa che la questione venga chiarita, anche a seguito dell’apertura di un fascicolo della Procura di Arezzo, la Rai dovrebbe sospendere il contratto che ha con Scanzi per le sue ospitate pagate a Cartabianca".

"Adesso Lilli Gruber che fa?". Pagliacciata di Scanzi dalla Berlinguer, Aldo Grasso a valanga: una farsa a Otto e Mezzo?

La vicenda è quella legata alla vaccinazione. Scanzi, a suo dire in quanto caregiver. ha usufruito della somministrazione del vaccino anti-Covid nonostante non risulti tra le categorie che ne hanno diritto. Immediata la bufera. A smentirlo infatti l'Asl di Arezzo: "La panchina vaccinale è riservata alle persone che già adesso possono vaccinarsi con AstraZeneca - si legge -. E cioè: personale docente e non docente; forze dell’ordine e forze armate; persone nate tra il 1941 ( che non abbiano ancora compiuto 80 anni) e il 1950; conviventi e caregivers delle persone estremamente vulnerabili individuate dal Piano Nazionale Vaccini del 10 Marzo 2021".

"Era così anche prima". Scanzi zimbello, la clamorosa "risposta" di AstraZeneca | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.