Striscia la Notizia, "vi prenderei tutti a calci". Francesca Manzini: occhio a cosa si lascia sfuggire a telecamera accesa

Altra puntata, altra imitazione. Succede a Striscia la Notizia dove la coppia dietro al bancone formata da Gerry Scotti e Francesca Manzini non manca di strappare il sorriso ai telespettatori. In particolare è quest'ultima a lanciarsi nell'ennesima gag in cui veste i panni di Mara Venier. "Vi prenderei tutti a calci", ha tuonato scherzosamente la comica. Ma non è finita qui perché la Manzini non ha dimenticato di ironizzare anche su Ilary Blasi. Colpa dell'ennesima gaffe all'Isola dei Famosi. Qui, la conduttrice di Canale 5 ha chiesto a Beppe Braida di alzarsi nonostante fosse già in piedi. Ironico il commento di Francesca Manzini: “Neanche il tempo di iniziare e Ilary vede tutti i concorrenti già seduti”.

Le imitazioni della Manzini non piacciono solo al pubblico. Ad apprezzare le uscite anche la stessa Mara Venier che tempo fa commentò così: "Quando la sento penso: “Ma che sono io?”. Sento la sua voce, sento l’audio e mi chiedo: “Sono io? È lei? È un’altra?”. L’unica certezza è che Francesca è un talento. A cui Antonio Ricci, da vero maestro, ha saputo dare la giusta luce (…) Penso veramente che Francesca sia piena di talento. L’abbiamo vista condurre, ballare, cantare, recitare: sa fare tutto, è divertente ed è anche sexy. E se io posso in qualche maniera aiutarla, lo faccio“.

