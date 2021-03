Isola dei Famosi, la terrificante rivelazione di Akash Kumar: "Mi chiamavano neg*** e mi picchiavano"

27 marzo 2021 a

Akash Kumar ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi, rifiutando l’offerta di Ilary Blasi di approdare sulla Parasite Island, dove le condizioni di sopravvivenza sono piuttosto estreme. Il giovane modello ha infatti preferito tornare a casa dopo appena una settimana, tra il disappunto della conduttrice e di gran parte dei telespettatori di Canale 5, che lo avevano sì fatto perdere al televoto, ma consapevoli che avrebbe avuto l’opportunità di emergere nella Parasite Island.

Tra l’altro con il suo ritiro l’Isola ha perso un personaggio che stava scatenando parecchie discussioni e polemiche, anche con l’opinionista Tommaso Zorzi. Tornato a casa, Akash ha fatto alcune dirette su Instagram in cui non ha parlato soltanto di televisione e Barbara d’Urso, ma anche di un periodo molto difficile della sua vita. Il modello vive a Milano, un follower gli ha chiesto se pensa di tornare mai a Verona: la sua risposta è stata negativa, per un motivo ben preciso.

“Amo Verona, ma non tutti i veronesi. Molti ragazzi da piccolo mi hanno reso la vita molto difficile - ha svelato Akash - non faccio di tutta l’erba un fascio, però tanti mi hanno fatto cose brutte. Vi dico che sono stato picchiato da sei ragazzi, mi hanno anche distrutto la macchina. Quando ti chiamano ne*** non è bello. Ho subito bullismo vero. Tornerò sicuramente ma non ho beni ricorsi. Ora però - ha chiosato - penso che mentre io faccio il lavoro dei miei sogni questi razzisti invece saranno firmasti fermi”.

