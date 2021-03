Non è l'Arena, drammatica conferma da Massimo Giletti: "Una scelta politica". AstraZeneca, qui crolla l'Europa

27 marzo 2021 a

Non è l’Arena tornerà in onda domani, domenica 28 marzo, con una nuova puntata che si preannuncia esplosiva. Massimo Giletti e la sua squadra torneranno a occuparsi del caso di AstraZeneca, che ovviamente sarà uno dei principali argomenti di discussione. “Tanti gli interrogativi - si legge nelle anticipazioni di La7 - dalla confusione sulle fasce d’età di chi può utilizzare il vaccino alla decisione di fermarne la somministrazione. È stata davvero una scelta ‘politica’, come ha dichiarato Nicola Magrini, attuale direttore generale dell’Aifa”.

E poi verrà trattato anche il giallo delle 29 milioni di dosi trovate nello stabilimento di Anagni: è previsto l’intervento di Luca Pani, ex direttore generale dell’Aifa, mentre in studio ci saranno Pierpaolo Sileri, Luca Telese, Maria Rita Gismondo e Marc Botengà. Inoltre Giletti accenderà i riflettori di La7 su un altro caso spinoso legato al vaccino, quello della Lombardia e del caos che ha portato all’azzeramento dei vertici di Aria, la società della Regione che si occupava delle prenotazioni per la somministrazione del vaccino.

“Se ne discuterà con Mario Mazzoleni, membro dimissionario del CdA di Aria, e il giornalista Alessandro Milan”, si legge nelle anticipazioni, dalle quali si evince che verrà affrontato anche l’argomento della Toscana, dove la campagna di vaccinazione è stata travolta da mille polemiche per la bassa percentuale di vaccinati over 80. In più si è aggiunto il caso di Andrea Scanzi che ha fatto molto discutere.

