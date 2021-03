Amici 2021, Rudy Zerbi accende il Serale: "Lorella Cuccarini?", cosa si lascia scappare sulla collega-rivale

27 marzo 2021 a

Maria De Filippi l’ha definita la “squadra dei cattivi”. Si riferiva ovviamente a quella capitanata da Rudy Zerbi al Serale di Amici 2021, che tornerà in onda stasera, sabato 27 marzo, su Canale 5 per la seconda puntata di questa stagione. Al fianco di Zerbi c’è anche Alessandra Celentano, che è severa almeno quanto lui se non addirittura di più. I due insegnanti della scuola della De Filippi non si stanno risparmiando nemmeno al Serale.

Sul web c’è chi li critica duramente e chi li ama, loro a prescindere vanno avanti: “Tratto gli allievi di Amici esattamente come tratto i miei figli - ha dichiarato Zerbi a TvMia - anche con loro sono molto intransigente ed esigo sempre il massimo”. C’è addirittura chi ha paragonato questa edizione di Amici al Collegio perché, ancor più che nelle passate edizioni, la disciplina è stata messa al primo posto da certi insegnanti.

Tra l’altro Zerbi non ha risparmiato una frecciata a Lorella Cuccarini, collega e avversaria all’interno di Amici: “A volte la schiettezza fa male. Ma io credo che dire ciò che si pensa possa davvero dare un aiuto a tutti, ai figli e anche ai giovani allievi di Amici”. Poi però Zerbi si è lasciato andare a dichiarazioni inaspettate sul suo lato più fragile che riesce a nascondere molto bene: “Mi commuovo spesso davanti ad un allievo di Amici che canta con talento e con passione”.

