Amici, lo strazio di Maria De Filippi per Leonardo Lamacchia: "So cosa voleva dire per te". Il ragazzo che la colpita al cuore

Tempo di verdetti, di eliminazioni, ad Amici Serale, le battute finali del talent-show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5. E nella puntata di sabato 27 marzo il quarto allievo eliminato e costretto a lasciare la gara è stato Leonardo Lamacchia, che segue co Ibla, Gaia ed Esa. Il punto è che Leonardo, cantante di Rudy Zerbi, ha perso al ballottaggio contro Aka7even e anche questa settimana il verdetto è stato dato in casetta da Maria De Filippi.

E appena rientrati nella casa, Aka7even è scoppiato in un pianto liberatorio. Si è fermato sulla panchina nella veranda principale e intorno a lui c’erano Martina, Tancredi e anche altri protagonisti del programma. Da par suo Leonardo ha invece raggiunto l'altra verandina, ma era più tranquillo. Ha spiegato che non era la fine di nulla e che sapeva che prima o poi gli sarebbe toccato. Insomma, Leonardo era certo, sicuro di essere eliminato.

Ma dopo qualche minuto, l'emozione ha fatto il suo e anche Leonardo è scoppiato in lacrime. Ma anche la De Filippi, quando ha dato il verdetto dell'eliminazione, sembrava in profonda difficoltà. E ha poi ammesso tutto il suo dispiacere: "So cosa voleva dire, so anche per certo che non è finita. So la fatica che comunque una persona come te fa nel rapportarsi con tutto quello che è la tua vita in una situazione del genere. Hai fatto più fatica di altri a star chiuso. Per una questione di vissuto e di anagrafe, a vivere magari litigi che appartengono a un’età diversa, a una spensieratezza diversa", ha affermato la conduttrice.

A quel punto, Leonardo, molto emozionato, ha risposto: "Grazie a voi, perché ognuno mi ha dato qualcosa. Non volevo piangere. Nonostante potesse sembrare età, però mi avete dato tantissimo tutti quanti. Come è stato detto già non è la fine per nessuno e non lo sarà neanche per i prossimi. L’ho già vissuto sulla mia pelle, è semplicemente un’altra lotta e siamo pronti per lottare. Vi voglio bene davvero". E dopo queste parole, in una valle di lacrime collettiva, tutti si sono alzati e lo hanno abbracciato. Ma per Leonardo, ad Amici, è capolinea.

