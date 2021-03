Uomini e Donne, ricordate Giorgia Lucini? Ventuno giorni dopo, così: la foto pazzesca che fa gridare al miracolo

30 marzo 2021 a

Chi segue Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 e da sempre campionissimo in termini di share, per certo conoscerà Giorgia Lucini. Infatti partecipò al programma prima come corteggiatrice e successivamente come tronista. Oggi, è legata a Federico Loschi, giocatore di basket. La coppia ha fatto un avuto un primo figlio, Riccardo, nel marzo del 2019. E ventuno giorni fa la Lucini ha partorito il suo secondogenito.

E ora si parla di lei perché a distanza di pochissime settimane si è mostrata sui social in intimo e body nero. Meravigliosa, in grande forma e senza alcun patema nel mostrare le smagliature e i 10 chili in più, ovvia conseguenza per una donna che ha da poco partorito. E lo spiega la stessa Giorgia, in modo genuino e simpatico, con un bellissimo messaggio a tutte le donne: "Panza c'è, e pure parecchia". Il messaggio è chiaro: accettate ed amate il vostro corpo sempre e comunque.

Anche prima della nascita di Tommaso, questo il nome del piccolo, la Lucino aveva parlato sui social del suo cambiamento fisico: "20 kg in più, ma di puro amore. Ecco perché́ sto bene con me stessa e mi sento bella, nonostante tutti i cambiamenti che il mio corpo ha avuto!", aveva ribadito. Per inciso, a dare l'annuncio della nascita del piccolo Tommaso, nato l'8 marzo scorso, è stato direttamente Federico Loschi, che oggi è in forza al Real Sebastiani Rieti. E a corredo aveva commentato, con parole dolcissime: "A 28 anni hai già portato a termine due gravidanze senza fermarti mai e mi hai seguito in ogni posto d’ Italia. Sei pazzesca nana mia. Ora godiamoci il casino che noi tanto amiamo e appena finisce questo brutto periodo tutti e 4 ad Ibiza". Destinazione, Baleari...

