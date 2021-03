Isola dei Famosi, "allora non hai capito niente". Ilary Blasi massacra Rosolino, la frase sbagliata: vogliono farlo fuori?

30 marzo 2021 a

Un'Ilary Blasi davvero scatenata, quella che ha diretto lo studio della puntata de L'Isola dei Famosi in onda su Canale 5 lunedì 29 marzo. Tagliente e velenosa, in primis con il naufrago Andrea Cerioli, ultimo entrato e primo a lamentarsi, tra lacrime e lamenti. La Blasi, infatti, lo ha dileggiato per il fatto che piangesse. Dunque Tommaso Zorzi ha rincarato la dose: "Questo frigna...". Ma non solo, perché nel mirino della moglie di Francesco Totti ci è finito anche l'inviato in Honduras, Massimiliano Rosolino.

Il povero Rosolino, per inciso, non sembra convincere molto il pubblico a casa: i social parlano chiaro, viene ritenuto troppo impacciato e c'è chi rimpiange il suo predecessore, Alvin. Un po' meglio, però, nella puntata di ieri, la quinta di questa edizione 2021. Puntata agguerrita, dove sono emerse le prime, e nette, divisioni tra i naufraghi. Il tutto ovviamente nel momento delle nomination, dove Gilles, Awed e Vera Gemma si sono discretamente scornati. E così, a quel punto, la Blasi ha chiesto a Rosolino un commento sulla situazione.

E l'ex nuotatore ha dato sfotto di diplomazia. Forse pure troppa: "Il clima qui è un po' mitigato, ma siamo carichi". Frase che scatena la Blasi, che gli risponde a brutto muso: "E allora non hai capito proprio niente, Massi". Certo, frase detta col sorriso sulle labbra, ma che la dice lunghissima: Ilary vorrebbe più pepe, vorrebbe una spalla e un inviato più combattivo, che soffi sul fuoco delle polemiche tra isolani piuttosto che spegnerle. E dopo la battuta con cui la Blasi ha fulminato Rosolino, contro l'ex nuotatore si è scatenato il popolo dei twittaroli: "Rosolino non sa gestire la situazione... Alvin avrebbe bacchettato tutti e non ci sarebbe stata questa caciara". E ancora: "Ma Rosolino improvvisa? Alvin manchi"; "Un televoto Rosolino-Alvin a quando?". E via dicendo, in un diluvo di cinguettii contro Rosolino

