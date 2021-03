Avanti un altro, Carmen Di Pietro terrorizzata: "Temo per mia figlia". Cosa accade da Paolo Bonolis? Un inquietante sospetto

30 marzo 2021 a

In un periodo come questo dominato dal Covid non è affatto scontato riuscire a lavorare, anche se si fa parte del mondo dello spettacolo e si è dei personaggi conosciuti. Lo sa bene Carmen Di Pietro, che si ritiene molto fortunata a poter lavorare sia in televisione che in radio nonostante la crisi. La showgirl, infatti, fa parte del cast di Avanti un altro, il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e con la partecipazione di Luca Laurenti: ma non è tutto, perché la Di Pietro sta conducendo anche un programma radiofonico, The Morning Show su Radio Globo.

Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, ha però confessato di vivere queste esperienze lavorative sempre con un pensiero che la tormenta: “Sono terrorizzata per mia figlia. Il medico mi ha detto che se dovessi riavere il Covid potrei trasmetterle la malattia”. Sempre all’interno della stessa intervista la Di Pietro ha anche svelato il suo sogno più intimo in vista del futuro: “Vorrei tornare nella mia terra”. Il suo progetto è molto chiaro: quando i figli saranno più indipendenti non le dispiacerebbe tornare alle origini, andando a vivere in campagna.

Tornando al capitolo lavoro, la Di Pietro ha confermato di trovarsi benissimo all’interno del cast di Avanti un altro, definendo una fortuna la possibilità di lavorare con Paolo Bonolis e Luca Laurenti: a lei è stato affidato il ruolo di poetessa, la diverte molto leggere le sue poesie con il punto di domanda alla fine, trucchetto che ha adottato per ricordarsele.

