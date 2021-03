Cartabianca, sospesa la presenza di Andrea Scanzi in Rai. Bianca Berlinguer: "Non ne sapevo niente"

31 marzo 2021 a

a

a

Sfuma la partecipazione di Andrea Scanzi a Cartabianca. La decisione, secondo TvBlog, sarebbe stata presa poche ore prima della diretta del 30 marzo su Rai 3 e a seguito della polemica che ha investito il giornalista. Scanzi infatti avrebbe ricevuto il vaccino di AstraZeneca senza averne diritto, creando un vero proprio polverone. "A questo talk di Cartabianca avrebbe dovuto partecipare anche Andrea Scanzi, invitato da me in trasmissione - ha esordito in apertura di puntata Bianca Berlinguer -. Sapete che è stato al centro di molte polemiche perché accusato di aver saltato la fila del vaccino, che ha ottenuto il via libera e l’autorizzazione della propria Asl di riferimento […]. L’avevo invitato anche in questa puntata di Cartabianca: sapete che è stato tutto l’anno con noi… Però qualche ora fa, in isolamento, qui a casa mia, ho appreso dalle agenzie – non ne sapevo niente – che la Rai avrebbe investito il Comitato Etico di questa scelta, della scelta di vedere se Scanzi doveva essere confermato o no nella trasmissione di Cartabianca. A questo punto, per scelta mia ho deciso di sospendere la sua partecipazione – tra l’altro ne ho parlato anche con lui, di sospendere la sua partecipazione a Cartabianca per questa puntata -, ma io spero di riaverlo con noi presto.

Formigoni demolisce Scanzi: dal "semplice raffreddore" al vaccino "rubato, che onestà...

Una decisione arrivata dopo la sospensione della collaborazione con La7 e che vede Scanzi "silurato" quasi ovunque, tanto che lui stesso sui social aveva dichiarato la volontà di tornare ad essere quotidianamente attivo sul social network, attraverso delle dirette, sacrificando piuttosto la televisione: "Delle due magari andrò un po’ meno in televisione, dove continuerò ad andare, al di là di certi deliri che si leggono in questi giorni". Il giornalista non sarà comunque escluso dal programma di Accordi&Disaccordi sul Nove, dove senz'altro continuerà ad andare in onda.

Il Covid travolge Bianca Berlinguer e Cartabianca: brutte voci in Rai sulla prossima puntata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.