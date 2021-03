Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi: "Io ho un problema". Ora si capisce tutto

31 marzo 2021 a

Pierpaolo Pretelli si è confessato sulla pagine di Chi, il settimanale diretto proprio da quell’Alfonso Signorini che lo ha fortemente voluto al Grande Fratello Vip. L’ex velino di Striscia la Notizia non ha vinto ma è stato il primo a raggiungere la finale grazie al voto del pubblico: di lui si è parlato tanto soprattutto per le relazioni create all’interno del reality andato in onda su Canale 5. Prima quella con Elisabetta Gregoraci, che però non ha avuto felice conclusione, poi quella con Giulia Salemi.

Con la quale invece sembra essere proprio scoppiato l’amore. “Crede in me, mi stimola, è una ragazza d’oro”, ha dichiarato Pretelli, che ha usato solo belle parole per la sua attuale fidanzata. “Io ho solo un problema con la gelosia - ha ammesso l’ex velino - perché di base sono insicuro, ma Giulia mi fa sentire speciale”. Poi Pretelli ha confidato che a conquistarlo sono state due qualità specifiche della Salemi: la sua bontà e i suoi valori.

“La vedo come una donna che potrebbe stare al mio fianco per tanto tempo”, ha rivelato l’ex gieffino. La coppia però al momento sta vivendo un amore a distanza: Pretelli infatti vive a Roma, mentre la Salemi è a Milano, ma fanno spesso la spola tra le due città per vedersi (anche se adesso, in teoria, con la zona rossa…).

