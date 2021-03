L'Eredità, sconcerto per Flavio Insinna: "Rigido, per nulla agile". E il concorrente risponde così: roba da matti

31 marzo 2021 a

Prosegue sera dopo sera, puntata dopo puntata, il torneo de L'Eredità tutto dedicato ai campioni storici del programma. Stiamo parlando ovviamente del quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1, nella sua versione pasquale, dal titolo L'Eredità per l'Italia. Come detto, una versione speciale in cui si sfidano i campioni storici di un programma altrettanto storico: in caso di vittoria al gioco finale della Ghigliottina, il montepremi viene devoluto alla Comunità di Sant'Egidio, insomma il denaro finisce in beneficenza.

Siamo alla puntata di ieri, martedì 30 marzo. Tra i veterani de L'Eredità in gara ecco Gabriele e Fiorella, che si sfidano in un duello che potrebbe costare a uno dei due l'eliminazione. I concorrenti si trovano davanti una serie di parole e hanno a disposizione un sinonimo, le lettere compaiono piano piano, diluite, l'una dopo l'altra.

Ed ecco che tocca a Gabriele, al quale Flavio Insinna chiede: "Rigido, per nulla agile. Con la L". Ma la risposta del concorrente spiazza tutti, conduttore, pubblico e sfidanti: "Io". Una battuta autoironica che fa ridere Insinna. A stretto giro, dopo che qualche altra lettera era comparsa, Gabriele ha però azzeccato la soluzione: "Legnoso". E, per inciso, dopo la battuta Gabriele è anche riuscito a vincere il duello con Fiorella, che se ne torna mestamente a casa sua.

Gabriele però non è riuscito a qualificarsi al gioco finale della Ghigliottina, dove è arrivata al contrario Adenia, in gioco per una cifra-monstre: 210mila euro. Le parole indizio erano: tenere, cassa, conti, caffè, tempo. La campionessa ha risposto "fondi". Niente da fare, la soluzione era "sospeso". Ci potrà riprovare questa sera, mercoledì 31 marzo.

