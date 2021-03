Verissimo, altro colpaccio per Silvia Toffanin: tris per Pasqua, chi porta in studio. Un trionfo targato Mediaset

31 marzo 2021 a

Silvia Toffanin non si ferma neanche a Pasqua. Proprio come in occasione del fine settimana natalizio, la conduttrice di Mediaset andrà comunque in onda con una nuova puntata di Verissimo. Già iniziano a filtrare le prime anticipazioni sugli ospiti che saranno presenti nello studio di Canale 5. Innanzitutto la Toffanin calerà un tris tutto da godere inerente all’Isola dei Famosi: si tratta dei tre opinionisti, Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Pur essendo appena partito in questa nuova avventura televisiva, il trio inedito voluto da Ilary Blasi si sta dimostrando subito affiatato davanti alle telecamere. E soprattutto sta convincendo i telespettatori del reality di Canale 5, che apprezzano questo mix esplosivo tra vecchie e nuove leve. I tre ospiti della Toffanin racconteranno retroscena e aneddoti di queste prime puntate e ovviamente faranno un po’ di gossip sui concorrenti.

Oltre agli opinionisti dell’Isola dei Famosi, nella puntata di Verissimo di sabato 3 aprile ci sarà anche Francesca Michielin, reduce dalla bella esperienza al Festival di Sanremo 2021, che si è concluso con il secondo posto insieme a Fedez. La loro “Chiamami per nome” ha ottenuto un successo enorme: la Michielin stavolta si presenterà senza il compagno, che ha appena avuto la seconda figlia da Chiara Ferragni. Con la Toffanin parlerà ovviamente della sua carriera e di Sanremo, ma anche della sua vita privata.

