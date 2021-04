Striscia la Notizia, cannonata di Gerry Scotti a Stefano De Martino: "A cosa si è ridotto il pupillo della De Filippi", spunta un video

01 aprile 2021 a

Nella puntata di mercoledì 31 marzo di Striscia la Notizia è tornato l’appuntamento con la nota rubrica “Fatti e Rifatti”, che analizza al computer i ritocchini dei Vip. Stavolta è toccato a Stefano De Martino finire nello scanner-test del tg satirico di Antonio Ricci che va in onda su Canale 5. L’ex ballerino e conduttore televisivo è tornato a “casa”, ovvero ad Amici, dove Maria De Filippi lo ha voluto in qualità di giudice.

Tra l’altro De Martino era reduce da una valida esperienza lavorativa in Rai, dove ha condotto Stasera tutto è possibile in prima serata, ricevendo anche un discreto riscontro di pubblico e di critica. “Il pupillo della De Filippi - lo ha introdotto Striscia con la voce di Gerry Scotti - è passato dalle prese delle ballerine a quelle in giro di Pio e Amedeo”. Il tg satirico ha quindi mostrato la puntata di Amici in cui Stefano è stato bersagliato per il fatto che Belen Rodriguez sia incinta ma non di lui: “Se li prende tutti uguali, ma non sei tu il padre? Come l’hai presa, tutto apposto?”.

Prendendo una foto di De Martino ad Amici, Striscia ha avviato lo scanner-test di “Fatti e Rifatti”: “Naso, orecchie e denti hanno insospettito il computer. Dal confronto il naso sembra che abbia subito un piccolo intervento. In più ha dato un nuovo smalto ai denti, mentre per le orecchie sembra proprio che sia ricorso a un ritocchino”.

