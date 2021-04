Ballando con le Stelle, "un veto contro di me". Samantha De Grenet, confessione esplosiva: chi le "vieta" la Carlucci

01 aprile 2021 a

Samantha De Grenet ha da poco concluso l’esperienza al Grande Fratello Vip 5. Adesso vorrebbe partecipare a Ballando con le Stelle, ma per ora non si può. Milly Carlucci avrebbe imposto un veto sulla showgirl romana. Che poi è in generale rivolto ai personaggi che hanno preso parte ai reality. La De Grenet, in una intervista a Super Guida Tv, ha anche parlato della recente esperienza nel reality show di Canale 5 e parlando di Antonella Elia ha fatto riferimento al faccia a faccia in cui la Elia l’ha attaccata sul suo fisico.

“Quello che è accaduto in trasmissione con Antonella Elia è stato un momento di televisione bassissimo. Non ne faccio una questione di genere ma attaccare gratuitamente non è mai bello soprattutto quando a mancare è un reale motivo”, ha spiegato. “Il fatto che le donne cerchino di colpire le altre donne sempre sull’aspetto fisico/estetico lo trovo terribile”, ha detto ancora la De Grenet, ricordando che “dietro ad un’eccessiva magrezza, ad una perdita di capelli ci può essere una storia che non si conosce. Si dovrebbe riflettere di più prima di parlare. "Purtroppo le persone che puntano il dito o sono pronte a giudicare fanno molto più rumore di quelle perbene”.

Resta il sogno di partecipare a Ballando con le Stelle. “Sarebbe il mio programma ideale perché imparerei a ballare e poi avrei l’opportunità di lavorare con Milly Carlucci che è una signora della televisione”, dichiara. Il punto è che c’è un grosso ostacolo da dover superare. “Purtroppo esiste un veto per coloro che hanno partecipato ai reality. Chissà però che Milly non cambi idea", ha concluso la De Grenet.

