Striscia la notizia, Michelle Hunziker blocca Gerry Scotti: "Basta!", gelo in studio

01 aprile 2021 a

a

a

Una puntata movimentata a Striscia la notizia. Dopo il fuorionda delle veline Mikaela Neaze Silva e Shaila Gatta ai ferri corti durante le prove (le due hanno lasciato lo studio mandandosi cordialmente a quel paese), anche Gerry Scotti e Michelle Hunziker hanno avuto qualche screzio davanti alle telecamere.

"C***o vuoi?", "Me ne vado". Striscia, fuorionda esplosivo: rissa tra le veline, un video clamoroso | Guarda





Tutto ha inizio con Gerry che impugna una specie di megafono per annunciare il servizio dell'inviato Pinuccio, l'uomo che sta facendo tremare la Rai con le sue inchieste sugli sprechi della tv pubblica. Quando la regia di Antonio Ricci torna in studio, dopo aver mandato in onda il servizio, Scotti invita i telespettatori a votare Pinuccio, un po' come il classico "Vota Antonio" di Totò. Ma lo fa ad alta voce, e la conduttrice svizzera lo riprende platealmente: "Basta, Astra sta dormendo!". Astra è la cagnolina trovatella diventata la mascotte di questa edizione: la bestiola si è addormentata placida sul bancone e l'irruenza di Gerry rischiava di svegliarla.

Giulia Salemi, "tutto nuovo e tutto per lei": a Mediaset, un impensabile trionfo

Ovviamente, lo "scontro" tra Gerry e Michelle è uno sketch, proprio come quando la Hunziker lo invita ripetutamente a guardare dalla parte opposta. Cosa, non si sa. Anzi, sì: "Pesce d'aprile!", grida la showgirl. "Mi hai fatto prendere un colpo", tira un sospiro Scotti. Per la cronaca, anche la rissa tra le due veline era un sapido scherzone, non ai telespettatori ma ai poveri assistenti di studio. Non è uno scherzo, invece l'accusa di alcuni utenti sui social, molto velenosi e decisamente fuoriluogo, rivolti al tg satirico di Canale 5. Tanto che Scotti si è sentito in dovere di precisare: "Siamo contro la discriminazione". Come se non fosse chiaro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.