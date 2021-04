I Soliti Ignoti, clamoroso: Giulia De Lellis spenna Amadeus, una prima volta da regina

Francesco Fredella 02 aprile 2021 a

a

a

Debutta su Rai 1 e vince 30mila euro, Giulia De Lellis , che torna in grande spolvero in tv. Da Amadeus è protagonista di una puntata da sogno de I soliti ignoti: si tratta di una somma che andrà in beneficenza. Ma l’ex di Andrea Damante, adesso, vola sempre più in alto. E sta per arrivare un programma tutto suo. “Come molti di voi sanno, uno dei miei sogni nel cassetto è sempre stato poter presentare un programma televisivo. Sono quindi entusiasta di annunciare che condurrò la prima edizione italiana di Love Island che dopo aver raggiunto incredibili record in altre 18 nazioni arriva anche da noi!”.

"Lo faccio sempre in un luogo diverso. In mutande sulla neve...". Amadeus ferma la diretta, la sparata da censura del concorrente

Giulia De Lellis aggiunge: “Che dire.. Vorrei già spoileravi tutto.. Tornerò con più news quando potrò, per ora è tutto. Come sempre, grazie a voi”. C’è sicuramente grande attesa per la nuova avventura professionale dell’influencer romana. Sono lontani i tempi dei Damellis, quando lei e Damante spopolavano ovunque in coppia. Rewind.Giulia, con un passato a Uomini e donne dove ha conosciuto Andrea Damante, è approdata al Gf vip. Poi successivamente la storia d’amore con il dj veronese (che aveva fatto sognare i fan) è finita malissimo: un addio senza precedenti. Insomma la fine di una storia d’amore che ha fatto parlare per anni i giornali.

"Non mi piace quella roba", "lo confermi?". Piero Pelù sfotte Amadeus, il conduttore di sasso: assurdo su Rai 1

Adesso Giulia De Lellis riprende in mano la propria vita con il rampollo di casa beretta: il loro amore sembra solido e continua a far parlare tutti. Per lei, che tra l’altro ha scritto un libero rivelando di aver subito tradimenti da Damante, si stanno per spalancare le porte della televisione. Di nuovo.

"Mamma, dillo". Amadeus di sasso: secondi di silenzio raggelante in studio, ma accaduto prima ai Soliti Ignoti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.