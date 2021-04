Verissimo, la scomoda ammissione di Max Pezzali: "Cosa ho imparato a fare dopo la collezione di 'due di picche'"

02 aprile 2021 a

Ospite di Verissimo nella puntata del sabato 3 aprile Max Pezzali. Il cantante si è raccontato senza segreti a Silvia Toffanin su Canele 5 partendo dal primo libro dedicato al suo percorso dal titolo "Max90 – La mia storia". "Tento di raccontare un decennio per me formidabile partendo da uno che quegli anni li ha vissuti intensamente - ha esordito -, anche attraverso i testi delle mie canzoni, oggetti e situazioni". Ed è proprio qui che la conduttrice ha chiesto qualcosa in più sulla sua vita privata. In particolare con il suo rapporto con le ragazze in giovane età. "Ho una collezione di ‘due di picche’ invidiabile - non ha atteso a replicare -. Chi non è fisicamente attraente non arriva immediatamente. Ho imparato la tecnica dell’affabulazione: dove non arrivi con l’aspetto fisico, puoi sopperire con la simpatia e l’intelligenza".

Anche l'amore lo ha però aiutato nella musica: "Scrivevo lettere d’amore per me è stato un banco di prova essenziale per imparare a scrivere canzoni. Esercitavo la capacità di sintesi per arrivare al cuore dei sentimenti senza dilungarmi troppo". Il suo carattere non è così mutato nel tempo. Pezzali è infatti un padre amorevole: "Cerco di non creare barriere, gli faccio capire che di me si può fidare. Sono un papà dolce, mi piace il contatto fisico e abbracciarlo. Lo immagino ancora un bambino, anche se sta crescendo". Max Pezzali si è sposato due volte. Il primo matrimonio con Martina è durato dal 2005 al 2013. Nel 2019 ha sposato l’attuale moglie, Debora Pelamatti.

Intanto Pezzali, anche lui costretto a fare i conti con il coronavirus, è in attesa di cantare per la prima volta a San Siro con due date già sold out: "Sto vivendo con l’obiettivo di salire su quel palco e finalmente poter cantare davanti alle persone". Da qui l'auspicio: "Quando sarà tutto finito la musica dal vivo vivrà un nuovo rinascimento".

