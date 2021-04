Amici, come si presenta Arisa: sconcerto in studio, irriconoscibile accanto a Rudy Zerbi

03 aprile 2021 a

Stasera, sabato 4 aprile, andrà in onda su Canale 5 la terza puntata del Serale di Amici. Stando alle anticipazioni, anche stavolta non mancheranno i colpi di scena tra litigi, un’eliminazione choc e un ballottaggio inatteso. A distanza di poche ore dalla messa in onda della puntata, Arisa è tornata a farsi sentire con un’intervista rilasciata a Tele Più. La cantante ha voluto lanciare un messaggio chiaro ai propri allievi: “La sfida non è contro gli altri ma verso voi stessi”.

Parole sagge e di incoraggiamento per Raffaele e Tancredi, i due ragazzi seguiti da Arisa che sono ancora in gara. Anche stavolta la cantante, reduce dall’ennesima esperienza al Festival di Sanremo, ha indirettamente mandato un messaggio ai suoi colleghi, riaffermando di avere un approccio completamente diverso con i suoi allievi rispetto agli altri insegnanti.

Uno su tutti è ovviamente Rudy Zerbi, con cui Arisa ha litigato praticamente fin dal primo giorno di Amici, in alcune circostanze anche in maniera piuttosto pesante. Tra i due, come tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano per il ballo, sono volati stracci. Arisa è riuscita a rimanere diplomatica e a non cadere nelle provocazioni nella prima parte di questa edizione, poi però le cose sono cambiate e ha iniziato a difendere i suoi allievi con le unghie e con i denti dalle critiche di Rudy Zerbi.

