Isola dei Famosi, Ilary Blasi: "Posso essere una m***", la minaccia che fa tremare i naufraghi

Ilary Blasi sta ottenendo ottimi risultati a livello di ascolti, ma soprattutto a livello di critica: la sua mancanza nei reality si era sentita, tanto che qualcuno già sta facendo confronti con Alfonso Signorini che, nonostante i successi dell’ultimo Grande Fratello Vip, ne sta uscendo un po’ con le ossa rotte. La nuova edizione dell’Isola dei Famosi sta entrando sempre più nel vivo: finora la scelta del cast, dalla conduzione agli opinionisti fino ad arrivare ai naufraghi, sta convincendo abbastanza.

Intervistata da Repubblica, Ilary Blasi ha ironizzato sull’Isola e su alcune piccole gaffe che ha commesso finora e che sono diventate virali sui social: “Mi pare che non ci sia niente di normale. Siamo tutti un po’ strani”. Svestendo per un attimo i panni di conduttrice imparziale, la moglie di Francesco Totti si è anche sbilanciata su alcuni concorrenti: “Ho una passione per Valentina Persia. Sarà che è romana. Poi adoro Vera Gemma, è libera”.

Tracciando un primo bilancio di queste settimane iniziali dell’Isola dei Famosi, la Blasi si è detta molto soddisfatta e ha confessato di amare molto la conduzione dei reality perché unisce un po’ di tutto, dalla diretta all’imprevisto, dagli ospiti agli opinionisti. “Io sono spettatrice prima che conduttrice. Sono ironica, cinica a volte. Posso essere una m***”, ha dichiarato senza troppi giri di parole. E poi sui naufraghi: “Certe cose delle squadre Burinos-Rafinados mi fanno ridere”.

