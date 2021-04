Amici, sabotaggio dall'interno? "Togliamo ascolti a questo teatrino": l'approvazione pesantissima di una insegnante

03 aprile 2021 a

Un altro polverone si è alzato su Amici, proprio a poche ore di distanza dalla messa in onda della terza puntata del Serale, condotta come sempre da Maria De Filippi. Quest’anno le polemiche tra insegnanti sono state più accese del solito fin dal primo giorno e stanno definitivamente esplodendo adesso che la competizione si è fatta più dura. In particolare sul canto è in atto lo scontro tra Arisa e Rudy Zerbi, mentre sul ballo la tensione è alle stelle tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano.

Quest’ultima ha fatto un gesto che è diventato subito un caso sui social: l’insegnate di Amici ha infatti messo “mi piace” a un ex collega del talent, Mia Molinari, che ha definito il talent della De Filippi come un “teatrino ridicolo mascherato da scuola”. Parole pesanti, così come pesante è stato il “mi piace” (poi tolto, ma quando ormai già era stato immortalato) lasciato dalla Celentano. “L’unione fa la forza”, aveva esordito la Molinari, che nel 2011 ha seguito all’interno del programma il vincitore Giuseppe Giofrè.

“Se davvero questo programma ha così poco da dare al nostro paese mi chiedo per quale motivo si continui ad alimentarne lo share con l’appuntamento fisso di fronte al televisore tutti i sabati sera! Per chi non avesse inteso… più lo si guarda (sia per apprezzarlo sia per criticarlo) e più continueranno a prenderci in giro con questa farsa. Dovremmo dare un segnale forte, unendoci e togliendo ascolti a questo teatrino ridicolo mascherato da ‘scuola di Amici’. Non credete che sia arrivato il momento di dare una svolta a questo paese, facendo emergere la vera danza e non queste pagliacciate?”.

