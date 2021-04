Amici, qui esplode il programma. Lorella Cuccarini, bordata dopo la puntata: "Sarò onesta. Se fossi stata un giudice..."

05 aprile 2021 a

Codazzo polemico dopo l'ultima puntata serale di Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5. In particolare a far discutere è stata la controversa eliminazione di Tommaso Stanzani: nessuno, né tra il pubblico né tra i professionisti della trasmissione, si aspettava che Stanzani, considerato uno dei più bravi ella scuola, venisse eliminato. Ma, alla fine, è stato sacrificato per salvare Sangiovanni ed Enula. Tommaso era stato nominato da Lorella Cuccarini ed Arisa, eppure tutti ipotizzavano un suo salvataggio.

E ad alimentare la polemica, nelle ultime ore, è stata proprio la Cuccarini, che ha detto la sua dal profilo Instagram, dunque a bocce ferme, dopo la puntata. "Sarò onesta. Se fossi stata giudice non avrei votato per eliminare Tommaso. Ma i gusti, come i giudizi, sono assolutamente soggettivi e vanno sempre accettati", ha scritto la Cuccarini.

E ancora, nel lungo post scritto, Lorella prende in considerazione le molte polemiche che si sono susseguite nelle ultime ore e dice di comprendere chi non ha accettato l'eliminazione di Tommaso Stanzani. Comunque sia, la Cuccarini invita tutti a moderare i toni: in molti infatti hanno anche criticato la sua allieva Martina Miliddi, "colpevole" di trovarsi ancora in gara ad Amici mentre Tommaso è stato eliminato.

"Leggere sul web insulti, mancanze di rispetto, per tutti i professionisti del programma o per i ragazzi che partecipano è decisamente triste. E sbagliato", ha poi aggiunto la Cuccarini. Infine, un invito a tutti a fare un tifo corretto, poiché l'atteggiamento che si ha sui social può fare la differenza. "Ricordate che nel programma verranno eliminati tutti, tranne uno", ha concluso Lorella Cuccarini.

