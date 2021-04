Serale Amici 2021, Arisa provoca Rudy Zerbi: "Mi fai ses**o", "Ci caliamo i pantaloni?". Situazione fuori controllo

04 aprile 2021 a

Comincia con il piede sbagliato il Serale di Amici 2021. "Merito", ovviamente, di Arisa e Rudy Zerbi, i due giudici e insegnanti che in questa edizione stanno dando vita a siparietti sapidi e sopra le righe, spesso molto poco "impostati" e quasi mai "telefonati". Tutta roba di pancia, insomma. O un po' più giù, perché sabato sera Zerbi si è lasciato prendere dall'ormone impazzito e ha approcciato la collega in modo piuttosto diretto.

Rosalba Pippa, questo il nome all'anagrafe della cantante abruzzese, sempre imprevedibile, si è presentata in studio sfoggiando un paio di fieri baffoni neri. "Con questo baffo mi fai un certo se***o", l'ha salutata Rudy creando scompiglio. Maria De Filippi in evidente imbarazzo ha stoppato i due, temendo che la situazione potesse degenerare da un momento all'altro e visti i precedenti la padrona di casa non aveva tutti i torti. Ma a far calare nuovamente il gelo ci ha pensato Stefano De Martino, ex concorrente oggi lanciatissimo conduttore su Rai2 e ospite d'eccezione di Maria. "Rudy sono solo le nove e mezza. A mezzanotte che facciamo? Ci caliamo i pantaloni?" Come dargli torto. E la sensazione, parafrasando il programma comico che conduce, è che Stasera tutto è possibile.



E pensare che è stata proprio la De Filippi a scatenare Zerbi sui baffi, rivolgendosi ad Arisa così: "La domanda sui baffi è d’obbligo, come non notarli?". E Arisa ha risposto dicendo di aver voluto mandare un messaggio a tutti gli allievi, sentendosi un po' maschio e un po’ femmina. Messaggio che Rudy forse ha equivocato.

