Amici, "ma come è possibile?". Choc, chi cacciano dallo studio di Maria De Filippi: una decisione impensabile

02 aprile 2021 a

a

a

Essendo stata registrata nella giornata di giovedì, la terza puntata del serale di Amici si presta a facili spoiler. In particolare il Vicolodellenews ha pubblicato delle anticipazioni molto dettagliate, che riguardano addirittura il prossimo eliminato: si tratta del ballerino Tommaso Stanzani, che fa parte della squadra diretta da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Nonostante il ragazzo sia stato sin da subito acclamato per le sue doti, tanto da diventare uno dei preferiti della severissima maestra Celentano, non è stato salvato dai giudici nel momento in cui è finito al ballottaggio con Alessandro ed Enula.

"Quell'sms della De Filippi...". Cala il silenzio in studio: la rivelazione (vietata) di Emanuele Filiberto

Un’eliminazione che, stando alle anticipazioni, ha lasciato tutti sotto choc, a partire dal pubblico che appena è venuto a conoscenza delle informazioni sulla terza puntata del serale si è riversato sui social a esprimere sorpresa e rammarico. Pare che Tommaso si sia congedato in lacrime, ma ha comunque ringraziato tutti, dai professori agli allievi. Inoltre Arisa gli ha proposto di far parte del videoclip della sua prossima canzone.

"Lorella Cuccarini?". Rudy Zerbi accende il Serale di Amici: cosa si lascia scappare sulla collega-rivale

Ma le emozioni all’interno di Amici non sono finite qui, perché nella seconda parte della puntata del serale condotto da Maria De Filippi sono finiti al ballottaggio anche Deddy e Rosa Di Grazia: curioso che proprio loro due siano a rischio eliminazione, dato che i due hanno una storia amorosa in corso. Per scoprire chi verrà eliminato oltre a Tommaso bisognerà aspettare la diretta di sabato 3 aprile.

"Ah, non è tuo? È che Belen...". Imbarazzo totale, cosa scappa detto al duo comico: De Martino spiazzato, la De Filippi costretta a intervenire

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.