Amici, Arisa conciata così in studio? "Perché lo ho fatto", la strana spiegazione della cantante

“L’omofobia non deve farla franca”. Arisa dà un calcio ai pregiudizi e svela il motivo che l’ha spinta a presentarsi in studio ad Amici - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 nella sua edizione serale - con i baffi. Un po’ come aveva fatto Cristiano Malgioglio in una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip. Ad Amici, edizione numero 20, Arisa ricopre un ruolo molto importante. Ed è probabilmente per questo motivo che decide di scendere in campo sensibilizzando tutti sul concetto di libertà. Il vero motivo, però, l’avevano intuito tutti durante la puntata. Non è stato uno sketch televisivo: Arisa ha indossato quei baffi durata la puntata con grande disinvoltura.

E ora, a distanza di giorni, su Instagram la cantante ha fatto chiarezza con le domande dei fan. Qualcuno domanda il motivo di quella scelta. Arisa risponde: “L’omofobia non deve farla franca”. Sono decine gli artisti e i personaggi della tv scesi in campo a favore del disegno di legge Zan contro l’omotransfobia. Si tratta di una legge, ferma al Senato, che potrebbe finalmente mettere la parola fine con pene severissime a chi è artefice di aggressioni a sfondo omofobo. E in Italia, purtroppo, sono ancora tantissime.

“Un po’ maschio un po’ femmina. Ho optato per la non scelta. Viva il genere umano!”, aveva detto Arisa. Un messaggio chiaro che ha fatto, sin da subito, il giro della Rete. L’ultima terribile aggressione è avvenuta a Roma in una delle fermate della metropolitana. Due ragazzi si sono baciati ed un uomo ha iniziato ad insultarli e poi picchiarli. Il video è finito in Rete con lo sgomento di tutti.

