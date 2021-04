CartaBianca, c'è Flavio Briatore in studio? Roba mai vista, gode Bianca Berlinguer: e se al posto di Mauro Corona...

07 aprile 2021 a

Già, avere Flavio Briatore in studio paga. Picchia durissimo, mister Billionaire, non fa sconti a nessuno: ritardi sul vaccino, Mario Draghi, ristori, imprenditori che fanno la fame, Unione Europea. Uno show, quello di martedì 6 aprile nella puntata di CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3. Ne aveva per tutti. E i risultati, si vedono. Per la Berlinguer, un trionfo in termini di share: i dati recitano 5,3% in termini di ascolti per 1.175.000 di telespettatori assoluti.

Un dato in enorme crescita rispetto alla settimana precedente, quando CartaBianca aveva fatto il 4,2% per 945mila telespettatori. Un risultato importantissimo, per la trasmissione, che riesce a pareggiare Fuori dal Coro di Mario Giordano su Rete 4. Anche Giordano registra il 5,3% di ascolti per 1.005.000 telespettatori assoluti. Insomma, ai punti vince CartaBianca: più ascolti in un tempo di diretta minore. Dietro, Giovanni Floris con DiMartedì su La7, che porta a casa un robusto 4,6% con 1.080.000 telespettatori totali.

Insomma, vien da dire che la Berlinguer potrebbe aver trovato un degno erede di Mauro Corona, lo scrittore e alpinista cacciato per l'ormai celeberrima storia della "gallina", insulto rivolto alla Berlinguer, che a differenza di Franco Di Mare, direttore di Rai 3, lo aveva perdonato. Briatore ospite fisso al posto di Corona? Sarebbe bello, ma è ovviamente una boutade: per mister Billionaire la tv è un "di più".

Sempre per quel che riguarda la sfida degli ascolti, si segnala il guizzo di Lilli Gruber con Otto e Mezzo, che ieri sera su La7 ha sfiorato l'8%, 7,8% per la precisione, con 2.167.000 telespettatori. Vinto il duello con Rete 4, dove Barbara Palombelli con Stasera Italia si è fermata al 5,6% nella prima parte e al 4,8% nella seconda.

