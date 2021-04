Uomini e Donne, "balla con Martina". Ma lei lascia lo studio, sgarbo senza precedenti a Maria De Filippi: si scatena il caos

07 aprile 2021 a

Caos in studio a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Inizia una nuova puntata ed è subito terremoto. Secondo le anticipazioni che stanno già circolando, la puntata di Uomini e Donne si preannuncia scoppiettante. In studio arriva Carolina Ronca, che dice di essere delusa dal comportamento di Giacomo Czerny perché dice di essere stata lasciata a casa nei giorni precedenti.

Carolina ha molti dubbi. E, intanto, Giacomo lascia a casa lei o Martina? Giacomo va su tutte le furie e non reagisce affatto bene. Carolina resta in silenzio per molto tempo e poi, di fronte alle esterne del tronista, difende Eugenia (la corteggiatrice di Massimiliano Mollicone). Carolina, alla fine, dice di averla difesa per senso di solidarietà nei confronti di chi si trova in difficoltà. E Giacomo sbotta. Anche Samantha cerca di farlo ragionare.

A quel punto la De Filippi dice al ragazzo di ballare insieme alla sua corteggiatrice. Lui dice sì e Martina lascia lo studio. Giacomo la raggiunge per un chiarimento e dice di non voler lasciare la trasmissione. Il tronista resta con lei fino a quando non si calma. Si prosegue.

Ancora colpi di scena: da una parte arriva Gemma Galgani, che discute con Riccardo (il cavaliere arrivato da poco in trasmissione). Ancora una volta la dama torinese crede di essere stata illusa. Era accaduto mesi fa quando, in studio, si presentò Sirius: un giovane ufficiale della Marina Mercantile che, però, aveva sempre detto di essere realmente innamorato di Gemma. La differenza d'età ha fatto parlare molto. E a distanza di mesi è tornato in diretta negli studi di Maria De Filippi.

