Striscia la Notizia, visite mediche frettolose per il rinnovo della patente e zero ricevuta: l'ultimo scandalo

Striscia la Notizia ha beccato un'autoscuola in cui per il rinnovo della patente vengono eseguite delle visite mediche piuttosto frettolose e superficiali e per le quali non viene rilasciata nemmeno la ricevuta del pagamento. Di norma, infatti, per ottenere il rinnovo della patente di guida è necessario effettuare una visita medica che prevede non solo il classico esame della vista, ma anche la verifica di diversi punti: sensibilità al contrasto, visione crepuscolare, sensibilità all’abbagliamento, tempo di recupero dopo l’abbagliamento.

Su segnalazione di alcuni telespettatori, l'inviato del tg satirico Valerio Staffelli è andato a vedere come opera una scuola guida in particolare. Un attore del programma di Canale 5 è andato a fare una visita medica per il rinnovo della patente. Visita che poi è risultata essere molto superficiale. Infine il pagamento di 25 euro, senza il rilascio di alcuna ricevuta.

Altre persone che hanno fatto la visita con lo stesso medico hanno detto: “Ci vuole un minuto e mezzo, due. Ti chiude un occhio, ti fa leggere qua e là, poi ti fa vedere quattro lettere”, “Due lettere ho letto e basta. La ricevuta? No, non ce la danno”. A quel punto Staffelli è andato a chiedere spiegazioni. Le segretarie della scuola guida, però, dopo essere state pizzicate hanno detto di aver sempre fatto le ricevute e che i clienti avrebbero solo dovuto chiederle se avessero voluto. Staffelli allora ha richiamato l'attore che aveva fatto finta di sottoporsi alla visita per il rinnovo della patente. A lui, però, le segretarie hanno detto: “La ricevuta del medico venga a ritirarla oggi pomeriggio”. “Ma quindi non ce le avete!”, ha replicato infine uno stupito Valerio Staffelli.

Qui il servizio di Striscia la Notizia sull'autoscuola superficiale

