Denise Pipitone, Chi l'ha visto e il video del conduttore russo: "Mi scuso con Piera Maggio, ha deciso tutto Olesya"

"Comprendiamo la preoccupazione di tutti gli italiani, voglio scusarmi con i genitori di Denise Pipitone per aver dovuto aspettare". A Chi l'ha visto, su Rai3, Federica Sciarelli manda in onda il video che Dmitry Borisov, conduttore del programma russo Lasciali parlare, ha pubblicato su Instagram per dare la sua versione dei fatti sul caso Olesya Rostova, la ragazza che molti speravano potesse essere la bimba di 4 anni sparita a Mazara del Vallo nel 2004. Speranza delusa, dopo un tormentone lungo giorni fatto di indiscrezioni e veleni.

"Non avevamo assolutamente idea che Olesya potesse essere al centro di tale attenzione in Italia - esordisce il giovane e popolare conduttore russo -. Dovete capire che la ragazza si è presentata al nostro programma dicendo che sua madre si trovava da qualche parte. Dopo la nostra trasmissione abbiamo ricevuto segnalazioni da regioni remote del nostro paese, il nostro team ha viaggiato raccogliendo informazioni, diverse famiglie erano certe che Olesya fosse una loro parente, stavamo aspettando i risultati del dna e il ritorno di Olesya a Mosca, non avevamo il diritto di divulgare informazioni riservate senza il suo accordo".

"Non appena tornata - prosegue Borisov - , ha fatto subito l'esame del gruppo sanguigno come richiesto dall'avvocato di Piera Maggio (Giacomo Frazzitta, ndr), il primo a conoscerne i risultati. Poi è stato il turno delle altre mamme. Non volevamo ferire i sentimenti di nessuno, è importante anche per le altre famiglie conoscere la verità non più di una madre italiane. Noi seguiamo la storia, ma tutte le decisioni vengono prese da Olesya e dai suoi rappresentanti legali". I commenti dei telespettatori di Chi l'ha visto?, però, sono impietosi: insulti e accuse.

