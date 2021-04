Isola dei Famosi, "non andremo in onda". Colpo di scena, cosa c'è dietro l'annuncio di Ilary Blasi

08 aprile 2021 a

Niente Isola dei Famosi. Salta la puntata di giovedì 8 aprile del programma di Canale 5. A spiegare le motivazioni dietro la scelta di Mediaset è la stessa Ilary Blasi, che nel corso della puntata di lunedì ha spiegato che questa sera in Spagna su TeleCinco andrà in onda la premiere di Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Onde evitare di fare concorrenza si è deciso questo stop. Nel dettaglio, ecco le parole della conduttrice: "Questo giovedì non andremo in onda perché lasceremo spazio all'esordio dei nostri cugini spagnoli con la loro Isola che si chiama Supervivientes, in onda su Telecinco". E ancora: "Per ragioni logistiche, perché avranno barche ed elicotteri, abbiamo preferito non andare in onda, ma dalla prossima settimana ritorneremo come sempre il lunedì e il giovedì in prima serata su Canale 5".

Così il Biscione ha pensato di sostituire il programma con Cado dalle nubi, film di Checco Zalone. Stando alle prime anticipazioni nella puntata del 12 aprile si vedrà come hanno passato questi giorni le tre ragazze di Playa Esperanza ovvero Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile. Poi si parlerà del leader Roberto Ciufoli e della settimana trascorsa senza la presenza di Daniela Martani. Previste nuove prove e ricompense.

Intanto è Tvblog a lanciare nuove indiscrezioni. Dopo l’ingresso nei giorni scorsi dell’ex campionessa di sci Isolde Kostner e della modella Beatrice Marchetti - si legge sul sito - sono in arrivo altri quattro personaggi pronti a tuffarsi nel mare dell’Honduras. Si tratta di Manuela Ferrara, modella e showgirl, Rosaria Cannavò, il modello Ludovico Vacchelli ed Emanuela Tittocchia, attrice e conduttrice. Bocche cucite però per ora ai piani alti.

