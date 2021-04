Isola dei Famosi, orrore contro Fariba: "Te*** di fuori, ormone a zero". Cosa esce di bocca al naufrago: la porcata costa la cacciata?

07 aprile 2021 a

Non mancano gli scivoloni e neppure le polemiche all'Isola dei Famosi. L'ultima è stata scatenata dallo youtuber Awed che si è lasciato andare a commenti poco delicati sulla concorrente del programma di Canale 5 Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi. Premettendo che ha "l'’ormone a zero", Awed se n'è uscito sulla naufraga dicendo: "Sta sempre con le t**e di fuori". Fariba infatti non si fa grandi problemi nel cambiarsi davanti agli altri, Ma questo non ha frenato il giovane che rivolgendosi ad Andrea Cerioli ha proseguito: "Sai quando hai proprio l’ormone a zero. L’altra volta era a fianco a me scoperta, ho chiuso gli occhi e mi sono girato dall’altra parte. In altri tempi sarei stato lì a fissarla”.

A quel punto è stato il tronista a cambiare argomento: “Tu hai fame, sei stanco” ma Awed non si è fermato e ha rilanciato: “Vabbè posso guardare o nemmeno quello dopo 21 giorni? Guarda come sta Beppe". Il comico Beppe Braida, appena sentito il suo nome ha chiesto spiegazioni. Ed è stato a quel punto che Simone Paciello (vero nome di Awed) ha concluso: "No, niente parlavamo di cose da giovani".

Ma ai telespettatori l'uscita non è passata inosservata: "Sono fan di Awed ma guardando la clip sono rimasta delusa, forse la squalifica è esagerata, lo manderei in nomination, e se uscirà capirà la gravità di quello che ha detto", ha cinguettato un utente. E ancora, un altro: "Mi viene da vomitare" mentre qualcun altro ha accusato Awed di essere stato "disgustoso" per i commenti poco carini. Insomma una vera e propria polemica che, nelle ultime ore, ha infiammato il pubblico social che segue il reality show condotto da Ilary Blasi. E chissà cosa ne pensa la Salemi, ancora in silenzio sulle parole rivolte alla madre.

