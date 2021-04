Avanti un Altro, Paolo Bonolis smascherato da Carmen Di Pietro: "Perché mi ha scelto"

09 aprile 2021 a

a

a

Carmen Di Pietro approda nel magico minimondo di Avanti un Altro, la trasmissione di Paolo Bonolis su Canale 5. La showgirl vestirà i panni della poetessa, un ruolo che il conduttore le avrebbe affidato per un motivo ben preciso. "Sono molto eccitata e felice di essere in Tv in questa veste, poiché amo recitare le poesie a modo mio e forse questo ha colpito Paolo Bonolis", ha detto la Di Pietro in un'intervista al settimanale Vero. Il presentatore del quiz pre-serale, insomma, sarebbe rimasto affascinato dalle sue doti stilistiche.

"Fate attenzione a cosa spunta dalla sua valigia". Valeria Marini, roba proibita (e bollente): ma davvero?

Carmen Di Pietro ha ammesso anche di trovarsi bene nello studio della trasmissione con Bonolis. "Lavorare con lui è gratificante e Luca Laurenti è molto simpatico. E’ un bell’ambiente, dove il tempo vola”, ha continuato nell'intervista. La showgirl, comunque, ha aggiunto che le stanno molto simpatici anche tutti gli altri personaggi della trasmissione. Tra questi Miss Claudia, lo iettatore Franco Pistoni, il bonus Daniel Nilsson, la bona sorte Francesca Brambilla e la regina del web Laura Cremaschi.

"Temo per mia figlia". Carmen Di Pietro terrorizzata: cosa accade in studio da Paolo Bonolis? Un inquietante sospetto

La giornalista di Vero, poi, ha chiesto alla Di Pietro che persona fosse Diego Armando Maradona, morto pochi mesi fa in Argentina. Carmen, infatti, ha avuto la possibilità di conoscere il calciatore di persona in passato. La showgirl allora ha detto che tutti lo considerano un mito. Ma nonostante questo, el Pibe de Oro era una persona estremamente semplice e alla mano: "Mi ha fatto sentire al suo stesso livello”.

"Mi sento in dovere di farlo". Avanti un altro e la puntata a "luci rosse": Bonolis costretto a chiedere scusa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.