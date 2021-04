Canzone segreta, Belen Rodriguez non riesce ad andare avanti: "Datemi un attimo", crolla e piange sul palco

10 aprile 2021 a

a

a

Le lacrime e la commozione di Belen Rodriguez, ospite di eccezione di Serena Rossi allo show di Rai1 Canzone Segreta. La showgirl argentina, che con il nuovo compagno Antonino Spinalbese aspetta la sua seconda figlia, è stata omaggiata dalla famiglia, che le ha dedicato le sue canzoni del cuore. Sul palco, Syria e Laura Chiatti, ma anche un cantante "speciale", papà Gustavo, con chitarra e microfono. E proprio l'esibizione emozionante di papà ha fatto crollare Belen. Mentre la Rossi le anticipava le altre sorprese, la Rodriguez con la voce rotta dal pianto l'ha fermata: "Ho bisogno di un fazzoletto, datemi un attimo".

Belen Rodriguez si spoglia sul balcone davanti ad Antonino. Bikini mostruoso, occhio al Lato B | Guarda



Molto hanno contribuito le parole dei fratelli, da Jeremias all'amatissima Cecilia, molto legata alla sorella maggiore che non a caso arriva a definire la sua "seconda mamma". C'è spazio per molte confessioni private e intime. Per esempio, Belen ha svelato che a scegliere il nome della bimba in arrivo ha contribuito Santiago, il fratello maggiore avuto dall'ormai ex marito Stefano De Martino. "Il nome Luna lo ha scelto lui io ho aggiunto Marie per darle un tocco un po' fiabesco".

Belen Rodriguez, "non è escluso". Fonti riservate: gira una voce-terremoto. Di Martino che dice?





Per Belen sono stati mesi turbolenti. Il grande dolore della scorsa estate, con la rottura improvvisa (almeno a livello mediatico) con De Martino, il gossip impazzito sui presunti tradimenti dell'ex ballerino di Amici che avrebbero convinto l'argentina a porre fine alla seconda "tranche" del matrimonio (i due si erano lasciati e poi riavvicinati, soprattutto per amore di Santiago) con molto dolore. Quindi le paparazzate sui presunti nuovi flirt fino al colpo di fulmine in quel di Ibiza con l'hairstylist Antonino, presentatole da amici comuni. "Sei circondata d’amore", la elogia la Rossi. E a giudicare dalla reazione di Belen, lei lo sa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.