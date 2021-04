Amici, battutaccia spinta di Rudy Zerbi contro Arisa: "A casa mia, ieri sera". Lei impazzisce: "Rimangiati tutto"

11 aprile 2021 a

Ancora un durissimo botta e risposta ad Amici tra Arisa e Rudy Zerbi. Lo scontro è andato in scena nella quarta puntata del serale, quella condotta da Maria De Filippi su Canale 5 ieri sera, sabato 10 aprile. I due, come è noto, si punzecchiano da tutta la stagione. Ed ecco che l'ultimo scontro è esploso dopo che Zerbi ha toccato un tasto dolente per la cantante, che ha reagito in modo deciso.

A inizio puntata infatti la squadra Zerbi-Celentano ha dovuto selezionare la squadra da sfidare nella prima manche del programma, quindi Rudy ha tirato fuori la sua valigetta dalle mille sorprese per mettere la parrucca con cui ironizza su Anna Pettinelli. Ma prima di farlo ha indossato dei baffi di cartone, proprio come fece Arisa la scorsa puntata: "Sono i baffi di Arisa che ha dimenticato a casa mia ieri sera", ha insinuato Zerbi.

E la battuta non è piaciuta più di tanto ad Arisa, che dalla sua postazione ha fatto dei gesti come a dire che fosse pazzo. Ma non solo, Arisa piazzandosi al centro dello studio ha aggiunto: "Potresti rimangiarti quello che hai detto prima, per favore?". Risate della De Filippi, mentre Zerbi non si scusava, affermando che Arisa lo maltrattava e invitandola a salire in balconata. Molto stizzita la cantante: "Ma non ti tratto male, solo che devi dire 'sta roba qua...". E le scintille continuano.

