Che Tempo Che Fa, "Difendo con forza questa scelta". Il ministro Speranza sulla riapertura delle scuole

“Oggi ci sono 13 mln di somministrazioni di vaccino fatte e da 3 settimane la curva vede un primo segno di piegatura. Con grande franchezza dico che siamo consapevoli che c’è un elemento di rischio con l’aumento movimenti, ma il governo ha fatto una scelta che difendo con forza”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite a Che tempo che Fa su Rai Tre condotto da Fabio Fazio, a proposito della riapertura delle scuole.

“Grazie alle misure adottate nel mese di marzo e in queste 2 settimane abbiamo accumulato un piccolo tesoretto e abbiamo deciso, a due mesi dalla fine dell’anno scolastico, di investirlo sulla scuola come architrave della società italiana che ha pagato un prezzo altissimo. Vogliamo fare tutto il possibile affinché la scuola resti aperta fino a giugno. Dentro le aule non ci sono situazioni emergenziali, si creano da tutto cio' che si crea fuori. Ci auguriamo di partire a settembre in altre condizioni", ha sottolineato il ministro negli studi Rai di Che Tempo Che fa.

Sui nuovi colori delle Regioni, Speranza ha detto: “Bruciare le tappe può produrre degli effetti. E io penso che la vicenda della Sardegna dimostra esattamente questa”. E a proposito della campagna vaccinale italiana, ha precisato: “Ogni vaccino che abbiamo dobbiamo assolutamente usarlo”. Sulle differenze tra le Regioni ha poi aggiunto: “Lavoriamo con norme che sono vigenti in tutte le Regioni”, ha concluso.

