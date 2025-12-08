Lando Norris, il brutto anatroccolo della Formula 1 si è trasformato in campione

Ora non rideranno più dei suoi errori, delle sue fragilità, del suo non saper vincere. Non è certo il campionissimo erede dei grandi britannici del passato, o almeno non lo è ancora ma sarebbe ingeneroso dire che Lando Norris, 26 anni, nato a Bristol nel sud-ovest dell’Inghilterra, questo titolo mondiale 2025 alla fine non se lo sia meritato. Anche se l’iride è arrivato al fotofinish nel toboga di Yes Marina e Lando deve ringraziare Kimi Antonelli per due motivi: in Austria il baby bolognese buttò fuori pista Verstappen sottraendogli punti preziosi per il mondiale mentre in Qatar, con l’errore all’ultimo giro, regalò una posizione e due punti d’oro, ovvero quelli che hanno fatto la differenza, a Norris. Figlio di Adam, geniale inventore di piani pensionistici alternativi e furbescamente in pensione lui stesso a soli 35 anni (!) per godersi l’immenso patrimonio, e di mamma Cisca che ha Dna belga nelle vene e ieri piangeva con il figlio campione del mondo ai box, Lando da bambino aveva Valentino Rossi per idolo e ha un passato automobilistico vissuto nel mondo McLaren dal 2018, quando entrò nell’accademia voluta dal team di Woking. Il debutto in Formula 1 è avvenuto nel 2019 e, sino al 2024, non ha ottenuto risultati eclatanti per la poca competitività delle McLaren.

PROBLEMI

Alle prese con problemi di depressione che andava e veniva per i risolini ai box e sul web sulle sue insicurezze in pista, soltanto nel 2024 ha ottenuto la prima vittoria a Miami, ripetendosi a Singapore e ad Abu Dhabi grazie alle ottime prestazioni di una McLaren finalmente dominante per lunghi momenti del campionato. Tuttavia la supremazia psicologica e tecnica di Verstappen, pur alle prese con una Red Bull non perfetta, ha avuto la meglio e Lando ha chiuso la stagione scorsa solo al secondo posto. Prima di un 2025 finalmente vincente dove il figlio di Adam ha fugato i dubbi che lo volevano pilota tremebondo e indeciso.