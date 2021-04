Domenica Live, Iva Zanicchi umilia Akash Kumar: "Imbec***, hai 26 anni". Picchia durissimo

12 aprile 2021 a

Non ci sorprendiamo nemmeno più dei simpatici siparietti che hanno come protagonista indiscussa Iva Zanicchi. L'attuale opinionista dell'Isola dei Famosi 2021 è stata ospite a Domenica Live su Canale 5, il programma condotto da Barbara D'Urso, per commentare il percorso dei concorrenti, talvolta positivo, talvolta meno. Più nel dettaglio, la cantante si è espressa riguardo al comportamento di Akash Kumar nei suoi confronti che alcune puntate fa non ha risposto proprio benissimo alla Zanicchi, sottolineando la differenza generazionale tra i due: "Ha detto che siamo di due epoche diverse. Ma imbecillone hai 26 anni, io 80, è chiaro. Lui è un ragazzo carino ma non si è comportato benissimo all'Isola. Però è bellissimo e potrà rifarsi" ha detto l'opinionista.

Durante la trasmissione, Iva Zanicchi commenta però anche il percorso di altri due candidati: Vera Gemma e il suo fidanzato Jeda. I due hanno una notevole differenza di età, ma secondo la Zanicchi questo non rappresenterebbe alcun problema dato che "l'amore non ha età. La cantante confida poi la sua preferenza: "Mi piace di più il suo fidanzato. È un cartone animato lui. Poi parla bene, composto, pacato. Lei è un vulcano" ha detto l'81enne.

In conclusione, Iva Zanicchi ha parlato anche di Beppe Braida, che ha deciso di abbandonare l'Isola dei Famosi per tornare a casa e stare con il padre che ha contratto la Covid-19. Naturalmente, parlando del coronavirus, la Zanicchi non ha potuto fare a meno di ricordare suo fratello, deceduto lo scorso novembre proprio a causa del virus. Nonostante siano passati dei mesi, Iva Zanicchi non ha trattenuto la commozione a Domenica Live e ha ammesso di portare ancora il dolore con sè. Infine ha aggiunto: "Non riesco ad elaborare il lutto". All'epoca la cantante aveva condiviso una fotografia sui social che la ritraeva accanto al fratello. Descrizione: "Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio".

