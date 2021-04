Isola dei Famosi, Paul Gascoigne perde il controllo: "Fott*** bast***", la scarica di insulti, lo squalificano?

13 aprile 2021 a

Quando c’è da insultare e dire parolacce, Paul Gascoigne riesce ad esprimersi benissimo. All’Isola dei Famosi ha fatto molto discutere il malo modo con cui si è rivolto nei confronti di Roberto Ciufoli, Fariba Tehrani e di altri concorrenti. In particolare l’ex calciatore non ha affatto gradito il modo in cui Ciufoli ha gestito determinate situazioni e ha perso la pazienza con lui, rivolgendogli parole non proprio gentili: “Fott*** bast*** capitano… vai a quel paese”. Poi gli insulti si sono allargati a tutti gli altri concorrenti: “Siete tutti bast***”.

Nella notte si è poi discusso proprio di quanto accaduto, con Gilles Rocca e altri naufraghi dell’Isola che sono stati molto critici nei confronti di Gascoigne, soprattutto per come si è rivolto a Ciufoli. Il quale è stato poi attaccato anche da Andrea Cerioli, che lo ha accusato di aver sbagliato per non aver risposto a tono all’ex calciatore nel momento in cui lo ha insultato direttamente. “Io ho visto pure Roberto abbassare le penne con Paul”, ha dichiarato l’ex tronista di Uomini e Donne.

Poi si è aggiunta anche Valentina Persia, che ci ha messo il carico: “Beh ragazzi, gli ha detto vaffa… bast*** di un capitano”. Infine Angela Melillo ha condannato Gascoigne: “Non è un problema di lingua, ma di educazione. Bast*** così anche no”. Rocca ha concluso il discorso minacciando l’arma della nomination: “A chi non sta bene quello che fa Paul, semplicemente può nominarlo”.

