Striscia la Notizia, pazzesca gaffe di Flavio Briatore: "Ci può stare, dopo nove scudetti una...", cala il silenzio in studio

13 aprile 2021 a

a

a

Siamo a Striscia la Notizia, o meglio Striscina la Notizina, il tg satirico di Canale 5 in onda in versione "compressa" a causa della Champions League, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset oggi, martedì 13 aprile. Ma c'è tempo e modo per proporre "Striscia lo Striscione", la rubrica di Cristiano Militello dedicata al mondo del calcio e dintorni, tra scivoloni in campo, negli studi televisivi e curiose "apparizioni" sugli spalti di tutta Europa.

"Le notti brave? Tante". Totti riceve il Tapiro e risponde a Cassano: "Chi non l'ha fatto?"

E la rassegna inizia con la strepitosa gaffe di Flavio Briatore a Tiki Taka, il programma di Italia 1. Lui, tifoso bianconero, ragiona sull'eliminazione delle italiane dalla Champions League. E riferendosi alla Juventus afferma: "Ci può stare dopo nove scudetti una stagione di transazione". "Ma quale transazione? Transizione!", gli fa eco Militello. Poi si passa a Mauro Suma e al clamoroso sfogo durante la telecronaca di Parma-Milan per un fallo non dato su Franck Kessie. "Altroché alzati! Poi Militello dice che urlo... guradatele le partite, Militellone mio", tuonava Suma.

"Negato l'accesso alla Botteri". Sede Rai in Cina: visto scaduto e non solo, spunta un inquietante mistero

E ancora, la pallonata tirata dal raccattapalle contro un giocatore della Roma in Europa League e un precedente, ben più violento, avvenuto in Russia. Quindi l'invasione di campo di un uomo nudo in uno stadio... vuoto, sempre in Europa League. Caso davvero più unico Militello, infine, dice che "noi come invasioni di campo preferiamo queste". Quali? Quelle di due cagnolini, invasione mostrata sempre da Striscia.

Curioso anche lo "scivolone" di Sky durante il match tra Manchester City e Borussia Dortmund: "Sono 790 i minuti di imbattibilità del City in Champions League", ricorda il telecronista. E 13 secondi dopo che cosa succede? Ovviamente segna il Borussia: incredibile, ma vero.

Striscia, la gaffe di Flavio Briatore: ecco il servizio

"A legnate". Michelle Hunziker, a Striscia finisce male: il servizio-kamikaze di Moreno Morello | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.